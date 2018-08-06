Число пострадавших при взрыве в Болонье выросло до 84

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В результате взрыва в итальянском городе Болонья пострадали 84 человека, сообщает в понедельник сайт газеты Repubblica.

Сообщается, что 14 из них находятся в тяжелом состоянии. Еще два человека погибли.

Ранее поступали данные о двух погибших и около 70 пострадавших.

Stunning video shows enormous fireball ripping a hole in an Italian highway, killing at least two and injuring up to 70 more. Authorities say an accident involving a tanker caused a fire and led to the explosion. https://t.co/hHJQuxS96V pic.twitter.com/Pf6RpOnS0J — ABC News (@ABC) August 6, 2018

Как сообщалось, очевидцы рассказывали о взрыве в районе аэропорта Болоньи, после которого начался пожар. По данным газеты Repubblica, взрыв произошел после аварии с участием грузового автомобиля, который, вероятно, перевозил горючие вещества .

В дирекции аэропорта Болоньи отметили, что этот инцидент не повлиял на режим его работы.