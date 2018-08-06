Главные новости
В РоссииСотрудники ФБР задержали четырех граждан РФ по подозрению в отмывании денегВ РоссииГлава Минстроя призвал не тревожить людей сообщениями об учете повышенного НДС в тарифахВ миреВероятной причиной взрыва у аэропорта Болоньи назвали аварию грузовика
В мире

Число пострадавших при взрыве в Болонье выросло до 84

Есть обновление от 20:42

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В результате взрыва в итальянском городе Болонья пострадали 84 человека, сообщает в понедельник сайт газеты Repubblica.

Сообщается, что 14 из них находятся в тяжелом состоянии. Еще два человека погибли.

Ранее поступали данные о двух погибших и около 70 пострадавших.

Как сообщалось, очевидцы рассказывали о взрыве в районе аэропорта Болоньи, после которого начался пожар. По данным газеты Repubblica, взрыв произошел после аварии с участием грузового автомобиля, который, вероятно, перевозил горючие вещества .

В дирекции аэропорта Болоньи отметили, что этот инцидент не повлиял на режим его работы.

Взрыв в Болонье

6 фотографий
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Болонья

Новости по теме

В мире
Вероятной причиной взрыва у аэропорта Болоньи назвали аварию грузовикаВероятной причиной взрыва у аэропорта Болоньи назвали аварию грузовика
По данным СМИ, не менее 20 человек получили ранения, в том числе осколочныеПодробнее
 Арабская коалиция заключала соглашения с "Аль-Каидой" для борьбы с хуситамиАрабская коалиция заключала соглашения с "Аль-Каидой" для борьбы с хуситами
Как сообщает АР со ссылкой на многочисленные источники, договоренности включали вывод сил АКАП из йеменских поселений и выплату денег командирам террористовПодробнее
 Украинский министр сообщил о возможном закрытии ж/д сообщения с РоссиейУкраинский министр сообщил о возможном закрытии ж/д сообщения с Россией
Министр инфраструктуры Украины утверждает, что этот вариант всерьез рассматривается украинскими властямиПодробнее
 Более 90 человек стали жертвами землетрясения в ИндонезииБолее 90 человек стали жертвами землетрясения в Индонезии
На островах разрушены тысячи жилых домов, люди ожидают возможности эвакуироватьсяПодробнее
Госсекретарь США объявил об ужесточении санкций против ИранаГоссекретарь США объявил об ужесточении санкций против Ирана
Новые ограничения будут работать против компаний третьих стран, которые продолжат работать с ИраномПодробнее
 Саудовская Аравия выдворит посла КанадыСаудовская Аравия выдворит посла Канады
У стран возникли разногласия из-за работы канадской правозащитницыПодробнее
 Количество жертв землетрясения в Индонезии превысило 80 человекКоличество жертв землетрясения в Индонезии превысило 80 человек
Это второе землетрясение на острове Ломбок за последний месяцПодробнее
 В Швейцарии при падении самолета времен войны погибли не менее 20 человекВ Швейцарии при падении самолета времен войны погибли не менее 20 человек
Коллекционный транспортник 1939 года принадлежал компании JU-Air, владеющей несколькими такими самолетами, они арендуются для прогулок туристовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 августа6 фото
06 августа
Фотохроника 6 августа
Взрыв в Болонье6 фото
06 августа
Взрыв в Болонье
Лучшие фото недели10 фото
03 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСотрудники ФБР задержали четырех граждан РФ по подозрению в отмывании денегВ РоссииГлава Минстроя призвал не тревожить людей сообщениями об учете повышенного НДС в тарифахВ миреВероятной причиной взрыва у аэропорта Болоньи назвали аварию грузовикаВ РоссииСуд признал законным ограничение Роскомнадзором доступа к сайту при блокировке TelegramМоскваНабравший рекордные 400 баллов по ЕГЭ выпускник стал студентом МГУВ РоссииЛидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" вышел на свободу после пересчета срока наказания

Посольство РФ в Лондоне не получало запрос на экстрадицию россиян по "делу Солсбери"

Ранее о подготовке соответствующего запроса сообщила газета The Guardian Подробнее

Что произошло за день: понедельник, 6 августа

Взрыв в Болонье, выход на свободу лидера "Шалтая-Болтая" и призыв Mail.ru амнистировать осужденных за репосты Подробнее

Фотохроника 6 августа

Фотохроника 6 августа6 фото

Соратники Навального подали документы на возобновление регистрации партии

Индекс МосБиржи закрылся ростом вблизи 2300п, индекс РТС снизился на закрытии торгов

Число пострадавших при взрыве в Болонье выросло до 84

Рубль подешевел к доллару и евро в ожидании новостей об антироссийских санкциях

Трамп поддержал идею расследовать предположительную связь Демпартии с Москвой

Магнолии и сирень второй раз зацвели в Калининграде из-за жары

Дело сестер Хачатурян об убийстве их отца передано в центральный аппарат СКР

Сотрудники ФБР задержали четырех граждан РФ по подозрению в отмывании денег

Сотрудники ФБР задержали четырех граждан РФ по подозрению в отмывании денегПо данным Генконсульства России в Нью-Йорке, задержания прошли в период с 1 по 3 августа Подробнее

"Матч ТВ" в среду покажет игру между греческим ПАОКом и московским "Спартаком"

Facebook предложила банкам США делиться с ней финансовыми данными пользователей

Сотрудники российского Forbes сообщили о задержке зарплаты

Суд в Москве приговорил подростка к штрафу в 45 тыс. руб. за антисемитский пост

Средняя зарплата в западной Германии оказалась на четверть выше, чем в восточной

Пожарные ликвидировали открытое горение в Волгоградском аграрном университете

Полиция Латвии задержала защитника русских школ Илью Козырева

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru