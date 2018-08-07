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Киев прокомментировал сообщения СМИ о пребывании Порошенко в Испании

Президент Украины неделю находился в Евросоюзе с частной поездкой

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко на протяжении недели находился на территории Европейского союза в частной поездке, сообщила пресс-служба администрации президента, передает "Украинская правда".

"С 29 июля по 5 августа 2018 президент Петр Порошенко с частной поездкой находился в Евросоюзе для проведения ряда встреч", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что поездку президент оплатил из собственного счета.

"Следуя 1 части 25 ЗУ" О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения "ни копейки государственного бюджета на эту поездку потрачено не было, а все расходы оплачены с собственного счета Петра Порошенко", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе главы украинского государства подчеркнули, что сообщение о пребывании Порошенко в Испании или о встречах с известными украинцами не соответствуют действительности. Как отмечается, куда именно ездил Порошенко, а также цель этой поездки в пресс-службе не прокомментировали. Также в ведомстве добавили, что в настоящее время глава украинского государства находится в Украине.

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Теги: Украина, Петр Порошенко

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