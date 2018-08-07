Свидетель по делу Манафорта признал, что вместе с ним занимался преступной деятельностью

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Рик Гейтс - помощник бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта - признал в суде, что во время работы на Украине занимался противоправной деятельностью в финансовой сфере, сообщили СМИ. Гейтс считается одним из главных свидетелей обвинения Манафорта в финансовых махинациях и укрывательстве от уплаты налогов в судебном процессе над опальным политиком.

Так, Рик Гейтс утвердительно ответил на вопрос прокурора о том, был ли он вместе с Полом Манафортом вовлечен в преступную деятельность в бытность работы последнего политическим советником бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Свидетель признал, что помогал Манафору в составлении ложных налоговых деклараций и сокрытии денежных переводов на 15 банковских счетов.

"По предложению Манафорта мы не сообщали о банковских счетах", - сказал он в суде, отметив, что на них были перечислены "несколько миллионов долларов".

Гейтс признался также в том, что украл у Манафора "несколько сотен тысяч долларов" путем составления фиктивных финансовых отчетов.

Дело против Манафорта попало в суд благодаря расследованию спецпрокурором Робертом Мюллером "российского следа" в американских выборах. Прокурор обнаружил след финансовых нарушений Манафорта в процессе изучения возможных контактов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими представителями.

В суде вопрос о "российском вмешательстве" в выборы не поднимается.