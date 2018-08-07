Очередное сильное землетрясение зафиксировано на острове Ломбок в Индонезии

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,5 зафиксирован в северной части острова Ломбок в Индонезии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН. По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 21:21 мск в понедельник землетрясения имел координаты -8.32 градуса южной широты и 116.48 градуса восточной долготы, эпицентр находился в 47 км к северо-востоку от города Матарам.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Как сообщалось, мощное землетрясение, имевшее, по разным оценкам, магнитуду 6,9 или 7, было зафиксировано в 14:45 мск в воскресенье. Затем было зафиксировано большое число афтершоков, в том числе сильных.

Жертвами землетрясения стали около 100 человек.Также сообщалось, что число жертв, по словам представителей местных властей, вероятнее всего возрастет. Серьезные травмы получили 230 человек.

На острове разрушены некоторые мосты, в ряде районов не работает электричество, и повреждены дороги. Порядка 20 тыс. человек находятся во временных укрытиях.

Землетрясение случилось всего неделю спустя после еще одного землетрясения на острове Ломбок, которое привело к гибели 17 человек.