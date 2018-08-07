Мадуро заявил о наличии доказательств причастности Колумбии к покушению на него

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что у венесуэльских властей есть доказательства причастности правительства Колумбии к попытке покушения на него, добавив, что они будут обнародованы позже.

"У нас есть существенные доказательства причастности (к попытке покушения - ИФ) уходящего с поста президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса", - сказал Мадуро на видео, опубликованном в его твиттере.

Он добавил, что полиция уже задержала нескольких исполнителей покушения, и на данный момент разыскиваются его организаторы и вдохновители.

Попытка покушения на Мадуро с помощью беспилотника была предпринята 5 августа, когда президент выступал на военном параде в Каракасе. В результате подрыва дрона ранения получили семь военнослужащих, президент и его окружение не пострадали.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле арестованы шесть человек по обвинению в причастности к покушению.