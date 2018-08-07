Премьер Литвы выступил против вмешательства властей в работу "Яндекс.Такси"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис не считает целесообразным прямое политическое вмешательство властей страны в работу сервиса "Яндекс.Такси".

Как заявил премьер в эфире радиостанции LRT во вторник, "Яндекс.Такси" не является компанией, имеющей стратегическое значение для страны. В этой связи ее выход на литовский рынок не требовал проверок со стороны спецслужб.

"Возникла шумиха, естественно, что это произошло, но это не компания, имеющая стратегическое значение. И юридические акты, которые очень четко регламентируют превентивную проверку прихода таких инвесторов, в том числе специальными службами, не применимы к этой компании. (. . .) Сделан первый шаг - угрозы поименованы, мы ожидаем предложений для лиц, принимающих решения (. . .) Я думаю, что в ближайшем времени у нас будут очень четкие предложения, чтобы принимающие решения, будь то на государственном или муниципальном уровне, могли решить эту проблему", - сказал Сквярнялис.

Как сообщалось, "Яндекс.Такси" 26 июля запустил сервис заказа такси в литовской столице - Вильнюсе. Сервисом "Яндекс.Такси" в Литве управляет компания Yandex.Taxi BV, зарегистрированная в Нидерландах.

Сквярнялис в интервью радиостанции подчеркнул, что при поиске решений для "Яндекс.Такси" необходимо учитывать как национальное законодательство, так и нормативные акты Европейского союза.

"Мы также не должны говорить о том, что могли бы прямым способом политически вмешиваться в приход бизнеса, особенно зарегистрированной в одной из стран Европейского союза компании. Все должно соответствовать требованиям нашего законодательства - и не только национального, но и того права, которое регулирует учреждение всех компаний, деятельность в Европейском союзе", - подчеркнул премьер.

При этом он призвал жителей внимательно отнестись к личным данным и оценить необходимость использования этого сервиса.

Ранее сообщалось, что "Яндекс.Такси", по мнению литовских властей, может представлять угрозу национальной безопасности. Среди причин этого - сервис передает данные на российские IP-адреса.

Компания "Яндекс.Такси", со своей стороны, заявляла, что обвинения против нее не имеют под собой никаких оснований. Данные пользователей ЕС хранятся и используются сервисом в соответствии с законодательством Евросоюза и, в частности, GDPR. Кроме того, компания строго соблюдает требования владельцев мобильных платформ Android и iOS по работе с пользовательской информацией.