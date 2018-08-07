Обвиняемых в убийстве Вороненкова будут судить в Киеве присяжные

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Шевченковский районный суд Киева назначил на 10 августа рассмотрение судом присяжных уголовного производства по обвинению Ярослава Тарасенко и Александра Лося в убийстве бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по итогу предварительного заседания во вторник суд вынес решение о назначении дела к рассмотрению в открытом режиме судом присяжных.

"Назначить к рассмотрению на 13:30 10 августа в открытом судебном заседании Шевченковского районного суда Киева. Судебное рассмотрение будет проводиться судом присяжных... Меру пресечения... оставить без изменений и продлить до 5 октября", - говорится в решении суда.

Как сообщалось, Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года. Убийца Павел Паршов был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице.

У убийцы Вороненкова был сообщник - Ярослав Левенец, с 2012 года - в розыске за экономические преступления. В соучастии в убийстве также подозревается Ярослав Тарасенко, он был задержан 16 июля.

Другой задержанный - Лось - был вместе с Левенцом соорганизатором преступления, а именно организовывал двух водителей и киллера. Тарасенко был водителем "Ланоса", на котором приехал киллер.

В сентябре генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчик убийства находится на территории России и имеет активные контакты с преступными кругами и спецслужбами, а "исполнители, в основном, граждане Украины".

Позднее стало известно, что в организации убийства подозревается гражданин России Владимир Тюрин - бывший гражданский муж вдовы Вороненкова Марии Максаковой. В марте 2018 года он был объявлен в розыск на Украине.

11 июня 2018 года обвинительный акт в уголовном производстве поступил в Шевченковский районный суд Киева. Подготовительное судебное заседание было назначено на 13 июня.

13 июня Шевченковский районный суд продлил на два месяца срок содержания под стражей для фигурантов дела об убийстве в Киеве Вороненкова - Тарасенко и Лося, однако вернул на доработку прокурору обвинительный акт по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ.