Бушующие в Калифорнии пожары признали крупнейшими в истории штата

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Лесные пожары, которые продолжают бушевать в Калифорнии, стали крупнейшими за всю историю штата, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на местные власти.

За последние дни выгорело уже 283 тысячи акров (примерно 115 тысяч га) - практически площадь Лос-Анджелеса.

Работе пожарных мешает сильный ветер, низкая влажность и установившаяся жара, температура воздуха достигает в регионе 43 градусов Цельсия.

В результате пожаров погибли уже по меньшей мере семь человек.

По информации местных властей, пламя представляет опасность для более чем 11 тыс. жилых домов. В руководствах северных округов Калифорнии распорядились об эвакуации местных жителей.

Нынешние пожары, получившие название "Мендосино комплекс", уже превзошли пожар "Томас", который в прошлом году стал причиной смерти двух человек и уничтожил более 1 тыс. жилых домов в Калифорнии, став самым разрушительным пожаром в истории штата на тот момент.