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Турция собралась создать собственное космическое агентство

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Космическое агентство Турции будет создано до конца года, сообщил министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк.

"Космического агентство Турции сформирует систему координации и контроля за работами в сфере аэронавтики и космоса с учетом национальных интересов страны. Первоначальная цель - регулирование деятельности сектора и налаживание международных связей через единый центр", - сказал министр, которого цитируют турецкие СМИ.

Варанк напомнил, что первые научные работы в сфере космических технологий Турции были начаты в начале 2000-х годов. Созданы спутники по наблюдению за земной поверхностью Bilsat, Rasat и Gokturk-2.

"Эти спутники стали первым успешным опытом турецких инженеров в космической сфере. Далее был разработан первый всецело отечественный телекоммуникационный спутник - Turksat 6A. Его запуск намечен на конец 2020 года", - сообщил министр.

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Теги: Турция
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