Лондон снова пригласил экспертов ОЗХО помочь по "делу Эймсбери"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании предложило независимым экспертам ОЗХО вернуться в страну и продолжить сотрудничество с британской полицией в расследовании инцидента в Эймсбери, говорится в распространенном во вторник заявлении британского МИД.

Согласно документу, Лондон попросил экспертов организации "продолжить работу, направленную на независимое подтверждение типа нервнопаралитического вещества", ставшего причиной отравления двух человек.

"В ходе визита, эксперты ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия - ИФ) соберут дополнительные образцы, которые будут использованы в расследовании", - говорится в заявлении.

13 июля Великобритания пригласила независимых технических экспертов из международного органа надзора за химическим оружием посетить страну, чтобы они независимо подтвердили специфику нервно-паралитического вещества, фигурирующего в инциденте в Эймсбери.

Команда ОЗХО собрала в Великобритании образцы и направила в две специальные лаборатории.

Ранее сообщалось, что 30 июня в городе Эймсбери мужчина и женщина были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери. Затем женщина скончалась. Мужчина был выписан из больницы 20 июля.

Следствие считает, что пара обнаружила на улице флакон из-под духов, в котором содержался нервнопаралитический газ.

Позднее британская полиция сообщила, что пара получила отравление якобы в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, в марте в Солсбери пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность за случай со Скрипалями британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.