В аэропорту Франкфурта начали эвакуацию из-за незаконно проникнувшего человека

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Службы безопасности проводят спецоперацию на территории аэропорта Франкфурта-на-Майне после поступления информации о том, что не имеющий особых прав доступа человек пробрался на территорию зоны безопасности, сообщает во вторник Bild.

В рамках спецоперации из некоторых зон первого терминала аэропорта была проведена эвакуация пассажиров.

Полицейская операция затронула сотни пассажиров, находившихся в аэропорту, отмечает издание.

В твиттере полиции Франкфурта-на-Майне уточняется, что в целях безопасности стражи правопорядка эвакуировали 2-й и 3-й этажи в зоне A первого терминала. В аэропорту прекращена посадка на вылетающие рейсы.