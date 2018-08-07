Рост продолжительности жизни британцев резко снизился в 2011-16 годах

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Темпы роста продолжительности жизни граждан Великобритании в 2012-16 годах замедлились сильнее, чем в других развитых экономиках мира, за исключением США, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны.

В 11 крупнейших экономиках мира ожидаемая продолжительность жизни в 2000-2011 годах росла в среднем на 13,1 недели в год для мужчин и на 9,4 недели в год для женщин. Такая динамика объясняется прогрессом в медицине и сокращением числа курильщиков. После 2011 года темпы замедлились до 10,4 и 6,7 недели в год соответственно.

При этом в Великобритании, где рост составлял 17,3 недели в год в пятилетний период до 2011 года, после этого он рос всего на 4,2 недели в год у мужчин и 1,2 недели у женщин.

Только в США падение оказалось сильнее: с 14,1 до 1,5 недели у мужчин. Среди женщин зафиксирован сравнимый спад.

Ожидаемая продолжительность жизни для родившихся в 2016 году в Великобритании девочек составляла 82,9 года, для мальчиков - 79,2 года.