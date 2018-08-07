В Голливуде захотели убрать звезду Трампа с "Аллеи славы"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Совет города Западный Голливуд в американском штате Калифорния единогласно высказался за то, чтобы убрать звезду, посвященную президенту США Дональду Трампу, с голливудской "Аллеи славы". Об этом сообщает во вторник агентство Associated Press.

По информации агентства, совет города призвал Голливудскую торговую палату, которая управляет знаменитой улицей, убрать с нее звезду с именем нынешнего президента.

Члены совета объяснили этот призыв тем, что, по их мнению, "отношение Трампа к женщинам и другие его действия вызывают беспокойство".

При этом глава торговой палаты Лерон Гублер сообщил газете Los Angeles Times, что в руководстве палаты не распоряжаются тем, чтобы убрать чьи-либо звезды с голливудской аллеи, так как они "являются частью истории".

West Hollywood City Council to vote on removing Trump's "Walk of Fame" star https://t.co/oX1kPpDWLh pic.twitter.com/9GKjO4w7pi — The Hill (@thehill) 7 августа 2018 г.

В прошлом месяце мужчина разбил звезду Трампа на "Аллее славы" киркой, после чего сам сдался властям. Ему были предъявлены обвинения в вандализме.

Звезда Трампа появилась на голливудской "Аллее славы" в 2007 году и была приурочена к его деятельности в качестве продюсера конкурса красоты "Мисс Вселенная".