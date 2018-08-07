Что произошло за день: вторник, 7 августа

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Несколько сотрудников крупнейшего белорусского новостного сайта tut.by и представитель агентства "БелаПАН" задержаны в Белоруссии. В офисах обоих изданий прошли обыски. Возбуждено уголовное дело о несанкционированном доступе к компьютерной информации государственного агентства "БелТА". В МИД страны заявили, что задержание журналистов не имеет политической подоплеки.

- Французский актер Сами Насери получил закрытую черепно-мозговую травму после драки с приезжими из Белоруссии в московском клубе. Он был прооперирован в институте глазных болезней имени Гельмгольца. По делу о драке задержаны трое человек.

- Не имеющий особых прав доступа человек пробрался на территорию зоны безопасности аэропорта Франкфурта-на-Майне. Из некоторых зон первого терминала аэропорта была проведена эвакуация пассажиров. Нарушитель был задержан, аэропорт вернулся к нормальной работе.

- Правительство России задумалось о том, чтобы продлить срок безвизового въезда в Россию для иностранных гостей по паспорту болельщика прошедшего чемпионата мира до проведения Универсиады-2019 в Красноярске.

- Верховный суд РФ отклонил иск авиакомпании "Победа" к Минтрансу об отмене в федеральных авиационных правилах перечня вещей, которые авиакомпании обязаны принимать к перевозке в салоне сверх нормы бесплатной ручной клади.

- Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что Россия виновна в отделении от республики Абхазии и Южной Осетии. Он считает, что "оккупация" республики началась не в августе 2008 года, а в 1991-1992 годах.

- Художник-мультипликатор и иллюстратор детских книг, создатель образов легендарных героев "Простоквашино" Аркадий Шер ушел из жизни в возрасте 84 лет.

- Хамовнический суд Москвы наложил арест на имущество, которое в рамках бракоразводного делят Евгений Петросян и Елена Степаненко, чтобы никто не смог осуществить никаких действий с имуществом.

- Первый заместитель постпреда президента Украины в Крыму Изет Гданов предложил прекратить автобусное сообщение Украины с Россией.

- Алишер Усманов заявил, что расстанется со своей долей акций лондонского футбольного клуба "Арсенал". Американский предприниматель Стэн Кронке выкупит 30% клуба за 550 млн фунтов.