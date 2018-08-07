Пожары приблизились к португальскому курорту Алгарви

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Лесные пожары, бушующие в южной части Португалии, угрожают популярному туристическому региону Алгарви, сообщает во вторник агентство АР.

По данным агентства, огонь продолжает распространяться в этом регионе, несмотря на усилия сотрудников пожарных служб.

Быстрое увеличение площади лесных пожаров в Алгарви привело к эвакуации гостей и персонала двух отелей. Помимо этого, более 40 человек пострадали. В частности, получила сильнейшие ожоги 72-летняя женщина, она доставлена в больницу Сан-Жозе в Лиссабоне.

Природные пожары бушуют в районе города Силвиш, в котором проживают около 6 тыс. человек, а также близ населенного пункта Моншики, расположенного в 160 километрах от Лиссабона.

Пожары распространяются не только в Португалии, но и в соседней Испании. Из 20 очагов огня в настоящий момент ликвидированы лишь пять. Причиной возгораний стала аномальная жара: в Лиссабоне температура побила рекорд 37-летней давности и поднялась до 44 градусов по Цельсию в прошлые выходные.