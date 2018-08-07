Великобритания сможет обеспечить менее 2/3 своих потребностей в продовольствии

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Внутренние ресурсы Великобритания позволят обеспечить ее продуктами питания лишь в течение 7 месяцев в году, предупреждают лидеры Национального союза фермеров (NFU) страны.

В 2017 году Великобритания произвела лишь 61% потребленных в королевстве продуктов питания.

"Сельскохозяйственный сектор Великобритании может пострадать больше других в случае неудачного Brexit, - отметила глава NFU Минэтт Баттерс. - Свободные и беспрепятственные торговые отношения с ЕС, а также доступ к надежной и квалифицированной рабочей силе являются ключевыми факторами для будущего этого сектора".

Отмечается, что в текущем году ожидается снижение урожая многих культур из-за аномальной жары на территории континентальной Европы и Великобритании. При этом для британцев вопрос продовольственной безопасности является очень чувствительной темой еще со времен Второй мировой войны, когда на фоне блокады страны силами ВМФ Германии жителям пришлось впервые столкнуться с нехваткой продуктов и введением продуктовых карточек.