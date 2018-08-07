На бывшего адвоката Трампа завели расследование из-за налоговых махинаций

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Федеральная прокуратура Нью-Йорка проводит расследование в отношении Майкла Коэна, бывшего адвоката президента США, по подозрению в махинациях с налогами, сообщает во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По данным газеты, федеральная прокуратура выясняет, не было ли нарушений в налоговых декларациях компании Коэна, занимавшейся лицензиями такси.

Кроме того, по данным The Wall Street Journal, прокуратура выясняет, не могли ли банковские работники допустить нарушения и позволить Коэну получить кредиты, на которые он не предоставлял необходимой документации. Прокуратура уже вызвала в качестве свидетеля бывшего бухгалтера Коэна Джеффри Гетцеля.

Обвинения в налоговых махинациях, равно как и в банковских, могут повлечь за собой значительные тюремные сроки, отмечает газета. По мнению одного из источников The Wall Street Journal, Коэн под давлением этого может пойти на сотрудничество со следствием.

Ранее сообщалось, что против Коэна ведут расследование ФБР и прокурор Манхэттена по делу о банковских махинациях и финансовых нарушениях, а также других возможных преступлениях, связанных с его частными деловыми интересами.

В рамках расследования, по данным СМИ, сотрудники ФБР 9 апреля обыскали офис Коэна в Рокфеллеровском центре на Манхэттене, а также его апартаменты и номер в отеле, который он занимал, и изъяли документы о клиентах юриста и его личных финансах.

Сотрудники ФБР в ходе обысков изъяли записи и документы, которые, в частности, включают информацию о выплатах, сделанных в 2016 году порно-актрисе Сторми Дэниелс, которая заявляла ранее о связях с президентом США Дональдом Трампом.