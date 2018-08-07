Министр обороны Турции обсудил Сирию с главой Пентагона

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны Турции Хулуси Акар и глава Пентагона Джеймс Мэттис провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, тематику Сирии и борьбу с терроризмом, сообщает во вторник агентство Anadolu со ссылкой на источники.

Также во вторник провели телефонный разговор госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Они обсудили двусторонние отношения и возможности для решения существующих между двумя странами проблем.

Ранее сообщалось, что делегация из Турции во главе с замминистра иностранных дел Седатом Оналом во вторник вечером прибудет в Вашингтон, где в среду состоятся переговоры с американскими официальными лицами. Ожидается, что делегация обсудит недавнюю эскалацию отношений между Анкарой и Вашингтоном.

На прошлой неделе США приняли решение ввести санкции в отношении главы минюста Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел Сюлеймана Сойлу. Ограничительные меры вводятся в ответ на содержание под стражей в Турции граждан США, в том числе пастора Эндрю Брансона, которого в Турции обвиняют в связях с организацией "ФЕТО" и причастности к попытке государственного переворота в 2016 году.