Госдеп США вновь заявил о поддержке территориальной целостности Грузии

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Госдеп США в день 10-летней годовщины начала грузинского конфликта напоминает о поддержке суверенитета Грузии, заявила во вторник на брифинге представитель госдепа Хизер Нойерт.
"США продолжают поддерживать суверенитет, независимость и территориальную неделимость Грузии внутри тех границ, которые признаются международным сообществом. Это позиция США, которая не претерпела изменений", - сказала представитель госдепа журналистам.
"США призывают Россию вернуть свои силы на те позиции, на которых они были до начала вторжения (в Грузию - ИФ)", - подчеркнула Нойерт.
Грузино-российский кризис
В ночь с 7 на 8 августа 2008 года Грузия предприняла попытку силового захвата Южной Осетии. По столице Южной Осетии городу Цхинвалу и другим населенным пунктам республики был открыт массированный огонь из крупнокалиберной артиллерии и реактивных установок залпового огня "Град".
После многочасового обстрела грузинские войска перешли в наступление, оккупировав значительную часть территории. Защищая своих граждан и миротворцев от уничтожения, Российская Федерация была вынуждена вмешаться, приступив к проведению операции по принуждению Грузии к миру. В результате территория Южной Осетии была освобождена, а разгромленные в окрестностях Цхинвала грузинские войска отступили.
26 августа 2008 года Россия признала независимость бывших грузинских автономий Южной Осетии и Абхазии.