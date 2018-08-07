Госдеп США вновь заявил о поддержке территориальной целостности Грузии

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Госдеп США в день 10-летней годовщины начала грузинского конфликта напоминает о поддержке суверенитета Грузии, заявила во вторник на брифинге представитель госдепа Хизер Нойерт.

"США продолжают поддерживать суверенитет, независимость и территориальную неделимость Грузии внутри тех границ, которые признаются международным сообществом. Это позиция США, которая не претерпела изменений", - сказала представитель госдепа журналистам.

"США призывают Россию вернуть свои силы на те позиции, на которых они были до начала вторжения (в Грузию - ИФ)", - подчеркнула Нойерт.