Основатель портала tut.by заявил о политической подоплеке дела против себя и своих коллег

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Юрий Зиссер, основатель крупнейшего информационного портала Белоруссии tut.by, сотрудники которого были во вторник задержаны из-за незаконного доступа к информационной ленте БелТА, заявил о политической подоплеке дела.

"С утра политика не была заметна. Однако к концу дня событие получило столь космические масштабы отражения в различных государственных СМИ, совершенно несоразмерные существу дела, что политическая подоплека стала очевидной", - написал Зиссер в фейсбуке.

По словам основателя ресурса, правоохранительные органы "в течение дня из офиса изъяли с десяток системных блоков наших журналистов (не только задержанных)".

"В настоящее время скачивают с офисных серверов всю внутреннюю информацию компании, включая корпопочту, корпопортал, бухгалтерию, причем не только ООО "ТутБай Медиа", но заодно и всех имеющих ко мне отношение компаний", - заявил он.

Зиссер также сообщил, что правоохранительные органы отпустили гендиректора портала Людмилу Чекина, которую привлекали к обыску в офисе, а затем допросили в Следственном комитете.

Ранее Зиссер сообщал, что "обыск в нашем офисе проходит достаточно корректно в присутствии генерального директора и двух понятых".

"К ООО "ТутБай Медиа" претензий на текущий момент у правоохранительных органов нет", - отмечал он.