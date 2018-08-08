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Доказательства финансовых преступлений Манафорта обнаружились в его переписке

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Рик Гейтс - помощник бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта - признал в суде, что долгое время переписывался с обвиняемым по поводу совместной противозаконной деятельности в финансовой сфере, сообщает во вторник сайт газеты Indpendent.

"Таких писем (по электронной почте - ИФ) было несколько сотен", - рассказал Гейтс, выступая в суде.

"Типичной была ситуация, когда Манафорт отправлял мне список с рядом запросов", - сказал он, имея в виду запросы на перевод денежных средств на банковские счета на Кипре.

Издание отмечает, что внимание судей привлекло одно "достойное особого осуждения" письмо, датированное ноябрем 2011 года, однако содержание письма не уточняется.

Помимо этого, Гейтс вновь подтвердил, что помогал Манафорту в составлении ложных налоговых деклараций и сокрытии денежных переводов на банковские счета.

Гейтс считается одним из главных свидетелей обвинения Манафорта в финансовых махинациях и укрывательстве от уплаты налогов в судебном процессе над опальным политиком.

Дело против Манафорта попало в суд благодаря расследованию спецпрокурором Робертом Мюллером "российского следа" в американских выборах. Прокурор обнаружил след финансовых нарушений Манафорта в процессе изучения возможных контактов предвыборного штаба Трампа с российскими представителями.

Вместе с тем, в суде вопрос о "российском вмешательстве" в выборы не поднимается.

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Теги: Пол Манафорт, США

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