Шеф Пентагона не исключил вмешательства в американские выборы других стран помимо России

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Шеф Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в американские выборы 2016 года якобы пытались вмешаться другие страны, помимо России.

"Мы все видели, что произошло в 2016 году, когда Россия и, возможно, другие, но Россия определенно, пытались оказать влияние на ход голосования и фактически испортить избирательный процесс", - цитирует Мэттиса пресс-служба Минобороны США.

По его словам, министерство окажет всю необходимую поддержку министерству внутренней безопасности и правоохранительным органам, чтобы "защитить выборы в США от вмешательства России и других плохих акторов".

Мэттис подчеркнул, что Пентагон сфокусирован на защите самого избирательного процесса.