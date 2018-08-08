Главные новости
В миреМаск собрался выкупить TeslaВ РоссииПрезидента наделят правом определять, кто получит гражданство в упрощенном порядкеВ РоссииВС РФ отклонил иск "Победы" об отмене бесплатного провоза ручной клади сверх нормы
В мире

В Хельсинки Путин предложил Трампу программу сокращения вооружений

Издание Politico утверждает, что ознакомилось с памяткой на русском языке, переданной президенту США

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В ходе саммита в Хельсинки 16 июля президент России Владимир Путин должен был сделать американскому коллеге Дональду Трампу ряд новых предложений по дальнейшему сокращению вооружений, сообщила газета Politico.

Она ссылается на полученный ею документ на русском языке, который являлся памяткой для переговоров российского президента с Трампом, озаглавленный "Диалог по вопросам контроля над вооружениями", и который затем был передан президенту США.

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки

"Человек, передавший Politico документ, сказал, что получил его от официального российского представителя, сообщившего, что он был предоставлен Трампу в Хельсинки", - говорится в публикации.

В частности, пишет издание, "российский документ предлагает продление на пять лет так называемого нового Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений", срок действия которого истекает вы 2021 году. В документе "указан ряд сфер, в которых обе страны могут работать совместно для снижения уровня ядерной опасности".

В нем "подчеркивается, что Москва подтверждает обязательства по Договору о ракетах средней и меньшей дальности", рассматриваются перспективы заключения нового договора по космосу с предложением о неразмещении вооружений в космическом пространстве.

Российские предложения также затрагивают растущую напряженность в Восточной Европе, и предусматривают "принятие мер, которые позволят избегать инцидентов при осуществлении военной деятельности в Европе при одновременном повышении уровня доверия и прозрачности в военной сфере", цитирует документ издание.

Россия также призвала "инициировать экспертные консультации по определению дестабилизирующих видов вооружений, которые должны учитываться механизмом по контролю над вооружениями".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Владимир Путин, Дональд Трамп, США

Новости по теме

В мире
Маск собрался выкупить TeslaМаск собрался выкупить Tesla
Предприниматель назвал цену в $420 за акцию; некоторые участники рынка заподозрили, что это очередная шуткаПодробнее
 Испанские ВВС в Эстонии вынуждены уйти "в запас" после инцидента с истребителемИспанские ВВС в Эстонии вынуждены уйти "в запас" после инцидента с истребителем
Случайно запущенную боевую ракету пока не нашли; по сообщениям СМИ, в худшем случае она могла улететь на территорию РоссииПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Муравьиная кислота в космосе, "хоббиты" в Индонезии и сколько минут сна у нас отбирает широкополосный интернетПодробнее
 Шесть работников СМИ задержаны в Белоруссии по делу о нелегальном доступе к данным "БелТА"Шесть работников СМИ задержаны в Белоруссии по делу о нелегальном доступе к данным "БелТА"
Во вторник в офисах tut.by и "БелаПАН" проходят обыскиПодробнее
Задержана главный редактор крупнейшего белорусского новостного портала tut.byЗадержана главный редактор крупнейшего белорусского новостного портала tut.by
Ее и других журналистов подозревают в несанкционированном доступе к информации государственного агентства "БелТА"Подробнее
 Верховный суд Бразилии отменил решение о закрытии границы с ВенесуэлойВерховный суд Бразилии отменил решение о закрытии границы с Венесуэлой
Запрет на въезд действовал в стране несколько часовПодробнее
 Представители Турции отправятся в США обсуждать антитурецкие санкции ВашингтонаПредставители Турции отправятся в США обсуждать антитурецкие санкции Вашингтона
Достигнуто предварительное соглашение по проблемам в отношениях странПодробнее
 Свидетель по делу Манафорта признал, что вместе с ним занимался преступной деятельностьюСвидетель по делу Манафорта признал, что вместе с ним занимался преступной деятельностью
Рик Гейтс признался в составлении ложных налоговых деклараций и сокрытии денежных переводов вместе с бывшим главой предвыборного штаба Дональда ТрампаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 7 августа7 фото
07 августа
Фотохроника 7 августа
Взрыв в Болонье6 фото
06 августа
Взрыв в Болонье
Лучшие фото недели10 фото
03 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМаск собрался выкупить TeslaВ РоссииПрезидента наделят правом определять, кто получит гражданство в упрощенном порядкеВ РоссииВС РФ отклонил иск "Победы" об отмене бесплатного провоза ручной клади сверх нормыВ миреШесть работников СМИ задержаны в Белоруссии по делу о нелегальном доступе к данным "БелТА"В РоссииГолодец не исключила продления срока безвизового въезда в РФ для владельцев Fan IDМоскваЗвезду фильма "Такси" Сами Насери побили в московском баре

В Хельсинки Путин предложил Трампу программу сокращения вооружений

Издание Politico утверждает, что ознакомилось с памяткой на русском языке, переданной президенту США Подробнее

В Волгограде нашли и обезвредили две мины времен ВОВ

Гребень паводка из Забайкалья миновал Хабаровск

Госсекретарь США призвал Порошенко выполнить требования МВФ

Канада призвала Россию допустить в Абхазию и Южную Осетию миссию ЕС

Иванов рассказал о переговорах с США перед конфликтом с Грузией в 2008 году

Постпред РФ при СНГ вскоре покинет свой пост

Маск собрался выкупить Tesla

Маск собрался выкупить TeslaПредприниматель назвал цену в $420 за акцию; некоторые участники рынка заподозрили, что это очередная шутка Подробнее

Шеф Пентагона не исключил вмешательства в американские выборы других стран помимо России

Дипломаты РФ в США посетили арестованного за мошенничество россиянина

Доказательства финансовых преступлений Манафорта обнаружились в его переписке

Мать Сергея Скрипаля собралась попросить британскую визу для встречи с сыном

Дальнобойщики пожаловались на многодневное ожидание в очереди на границе Грузии с РФ

Актер Насери опроверг сообщения о том, что получил травму в драке в московском баре

Основатель портала tut.by заявил о политической подоплеке дела против себя и своих коллег

Шарапова вышла во второй круг турнира в Монреале

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru