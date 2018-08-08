В Хельсинки Путин предложил Трампу программу сокращения вооружений

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В ходе саммита в Хельсинки 16 июля президент России Владимир Путин должен был сделать американскому коллеге Дональду Трампу ряд новых предложений по дальнейшему сокращению вооружений, сообщила газета Politico.

Она ссылается на полученный ею документ на русском языке, который являлся памяткой для переговоров российского президента с Трампом, озаглавленный "Диалог по вопросам контроля над вооружениями", и который затем был передан президенту США.

"Человек, передавший Politico документ, сказал, что получил его от официального российского представителя, сообщившего, что он был предоставлен Трампу в Хельсинки", - говорится в публикации.

В частности, пишет издание, "российский документ предлагает продление на пять лет так называемого нового Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений", срок действия которого истекает вы 2021 году. В документе "указан ряд сфер, в которых обе страны могут работать совместно для снижения уровня ядерной опасности".

В нем "подчеркивается, что Москва подтверждает обязательства по Договору о ракетах средней и меньшей дальности", рассматриваются перспективы заключения нового договора по космосу с предложением о неразмещении вооружений в космическом пространстве.

Российские предложения также затрагивают растущую напряженность в Восточной Европе, и предусматривают "принятие мер, которые позволят избегать инцидентов при осуществлении военной деятельности в Европе при одновременном повышении уровня доверия и прозрачности в военной сфере", цитирует документ издание.

Россия также призвала "инициировать экспертные консультации по определению дестабилизирующих видов вооружений, которые должны учитываться механизмом по контролю над вооружениями".