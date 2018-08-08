Что случилось этой ночью: среда, 8 августа

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Детали переговоров в Хельсинки и планы Маска по выкупу Tesla

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Газета Politico сообщила новые детали о переговорах Дональда Трампа и Владимир Путина в Хельсинки: по ее сведениям, российский президент предложил американскому коллеге план дальнейшего сокращения вооружений. Издание ссылается на записку на русском языке, которая была составлена в качестве памятки для саммита и потом передана президенту США.

- Илон Маск сообщил, что собирается выкупить Tesla, сделав ее частной компанией. При этом он уточнил, что собирается заплатить $420 за акцию, чем вызвал неразбериху на рынке и даже заставил некоторых думать, что это шутка.

- Сотрудники Генконсульства РФ в Нью-Йорке встретились с задержанным ФБР россиянином Максимом Сувериным, обвиняемого в крупном мошенничестве.

- Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что за покушением на него стоит один из венесуэльских оппозиционных лидеров, проживающих в Колумбии, - Хулио Борхес. Он является депутатом Национального собрания Венесуэлы и в связи с этим обладает неприкосновенностью, однако его коллеги уже задумались над тем, как это исправить.

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