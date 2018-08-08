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Samsung инвестирует в научно-исследовательские разработки $160 млрд в течение 3 лет

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics объявил о намерении инвестировать 180 трлн корейских вон ($160 млрд) в научно-исследовательские разработки в течение последующих трех лет.

В сообщении компании говорится, что она увеличивает размер инвестиций с целью поддержать экономику Южной Кореи и найти новые источники роста для компании. Около 130 трлн вон, или 70% от указанной суммы, будут инвестированы в операции компании на домашнем рынке.

По прогнозам Samsung, указанные инвестиции приведут к созданию 700 тыс. рабочих мест в стране.

Компания намерена увеличить собственный глобальный штат на 40 тыс. человек в течение трех лет. За последние три года число сотрудников выросло на 25 тыс.

Существенная часть инвестиций Samsung (около 25 трлн вон) придется на такие перспективные отрасли, как искусственный интеллект, сети пятого поколения и биотехнологии.

Отмечается, что в 2017 году Samsung стал мировым лидером по объему капиталовложений среди всех торгуемых на биржах компаний.

Акции Samsung слабо меняются в ходе торгов в среду. С начала года капитализация компании понизилась на 8%, до 328,3 трлн вон ($290 млрд).

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