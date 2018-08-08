"Репортеры без границ" сочли задержание белорусских журналистов за попытку запугивания

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (РБГ) осудила задержания белорусских журналистов по так называемому "делу БелТА".

"Репортеры без границ" осуждают обыски в двух ведущих независимых СМИ в Минске - информационном агентстве БелаПАН и новостном сайте tut.by - которые парализовали работу редакций на несколько часов", - говорится в заявлении главы отдела организации по Восточной Европе и Центральной Азии Йоханна Бира, опубликованном на сайте РБГ.

Бир подчеркнул, что "эти обыски, которые ставят под угрозу конфиденциальность источников информации в журналистике, не соответствуют обвинениям". "Их трудно не воспринимать, как попытку запугать ведущие независимые СМИ. Мы призываем белорусские власти разрешить этим журналистам работать свободно", - добавил он.

По информации РБГ, Белоруссия занимает 155-е место из 180 стран в индексе свободы печати 2018 года.

Обыски и задержания по "делу БелТА"

Как сообщалось, накануне в связи с возбужденным уголовным делом за несанкционированный доступ к компьютерной информации государственного агентства БелТА прошли обыски в офисах крупнейшего в Белоруссии новостного интернет-портала tut.by и информационного агентства БелаПАН.

По информации Следственного комитета, уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса Белоруссии (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда) возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД. Министерством выявлены более 15 тысяч несанкционированных подключений к компьютерной информации, собственником которой является "БелТА". По информации ведомства, утечка происходила на протяжении двух лет (2017-2018 гг.). В СК также заявили, что к противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "Тут Бай Медиа".

По информации Белорусской ассоциации журналистов, на трое суток были задержаны главный редактор tut.by Марина Золотова, редакторы tut.by Анна Калтыгина, менеджер ленты новостей tut.by Галина Уласик, Анна Ермачонок и обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова.

Также сообщалось о задержаниях для допроса гендиректора tut.by Людмилы Чекиной, сотрудников tut.by Ульяны Бобоед, Дмитрия Бобрика, бывшей работницы портала Евгении Березюк и редактора БелаПАН Андрея Середы. Позднее они были отпущены.

Основатель портала tut.by Юрий Зиссер вечером во вторник заявил, что дело имеет политическую подоплеку.

Совет Европы призвал белорусские власти отпустить всех задержанных по так называемому "делу БелТА". В свою очередь МИД Белоруссии заявил, что задержание сотрудников БелаПАН и tut.by "не лежит в политической плоскости и не имеет никакого отношения к вопросам свободы СМИ либо журналистской деятельности в Беларуси".