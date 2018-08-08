ООН предупредила о сотнях тысяч беженцев при наступлении сирийской армии в Идлибе

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Ожидаемое наступление сирийских правительственных сил в провинции Идлиб, расположенной на севере-западе Сирии, грозит тем, что сотни тысяч человек могут стать перемещенными лицами, говорится в докладе гуманитарных агентств ООН.

"В ближайшее время на северо-западе (Сирии - ИФ) ожидается рост насилия, результатом которого станет перемещение от 250 тыс. до свыше 700 тыс. человек в Идлибе и в соседних районах", - приводят западные СМИ выдержки из документа агентств под началом Всемирной организацией здравоохранения.

"Это повлечет за собой увеличение необходимой гуманитарной помощи для уязвимых людей, особенно неотложной медицинской помощи", - говорится в докладе. СМИ отмечают, что ранее сирийские власти неоднократно заключали соглашения с вооруженной оппозицией, которые предусматривали перевозку боевиков и членов их семей в провинцию Идлиб. Таким образом, уточняют СМИ, ее население увеличилось примерно в 2 раза - до 2,5 млн человек.

Также СМИ напоминают, что с середины июня по конец июля 2018 года бои на юге Сирии и последующие соглашения между правительством и повстанцами привели к тому, что 184 тыс. человек покинули свое место жительства. Более 10 тыяч из них направились в Идлиб и на север провинции Алеппо.