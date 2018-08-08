Афганские военные отбили у талибов 10 заложников

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - На юге Афганистана армейский спецназ освободил из плена талибов 10 человек, сообщили в среду в пресс-центре Министерства обороны республики.

"В ходе спецоперации, проведенной минувшей ночью подразделением особого назначения Минобороны на территории уезда Мусса Кала провинции Гильменд, из плена талибов освобождены десять заложников", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что среди освобожденных заложников четверо являются сотрудниками полиции, остальные - мирные граждане.

Все освобожденные были доставлены в расположение ближайшего подразделения национальной армии, военные медики оказали им необходимую помощь.