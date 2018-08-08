В штате Австралии из-за жары разрешили отстреливать кенгуру, пьющих из поилок скота

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Власти самого населенного в Австралии штата - Нового Южного Уэльса - объявили о том, что на территории штата зафиксирована сильнейшая за более чем 50 лет засуха, сообщает телеканал ABC News.

В связи со сложившейся ситуацией фермерам официально разрешили отстреливать диких кенгуру, пьющих воду из поилок для домашнего скота. Власти Нового Южного Уэльса и федеральное правительство оказывает фермерам финансовую помощь в связи с гибелью урожая, но выделяемых средств зачастую недостаточно, отмечает канал.

Телеканал отмечает, что хотя от сильной засухи страдает большая часть юго-восточных территорий Австралии, именно в Новом Южном Уэльсе, территория которого занимает более 800 тысяч квадратных метров, сложилась наиболее серьезная ситуация. "Это очень тяжело. Нет ни одного человека в штате, который не пожелал бы дождя для наших фермеров и местных общин", - сказал министр сырьевой промышленности штата Ниалл Блейр.

Метеорологи предсказывают засушливую погоду в ближайшие три месяца, поэтому многие фермеры рассматривают возможность продажи скота, добавляет телеканал.