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Владельца tut.by вызвали на допрос в СК по "делу БелТА"

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Владелец и основатель крупнейшего белорусского новостного портала tut.by Юрий Зиссер вызван на допрос в Следственный комитет Белоруссии.

"Меня вызвали на допрос в СК к 16.30", - написал Зиссер в фейсбуке.

В миреОснователь портала tut.by заявил о политической подоплеке дела против себя и своих коллегЧитать подробнее

В самом tut.by "Интерфаксу" сообщили, что обыск, начавшийся там еще во вторник утром, закончился днем в среду.

Накануне в связи с делом о несанкционированном доступе к информации агентства "БелТА" в офисах tut.by и информационного агентства БелаПАН прошли обыски.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, по делу на трое суток были задержаны главный редактор tut.by Марина Золотова, редакторы tut.by Анна Калтыгина, менеджер ленты новостей tut.by Галина Уласик и обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова.

Также сообщалось о задержаниях для допроса сотрудников tut.by Ульяны Бобоед, Дмитрия Бобрика и редактора БелаПАН Андрея Середы. Позднее они были отпущены.

Основатель tut.by Зиссер вечером во вторник заявил, что дело имеет политическую подоплеку.

В свою очередь в МИД Белоруссии отметили, что задержание сотрудников БелаПАН и tut.by "не лежит в политической плоскости и не имеет никакого отношения к вопросам свободы СМИ либо журналистской деятельности в стране".

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Теги: Белоруссия, TUT.by, БелТА

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