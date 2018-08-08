Четверо пассажиров выжили после падения со стометрового обрыва в Таджикистане

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - На юге Таджикистана автомашина упала почти со стометрового обрыва, погиб один человек, сообщил в среду пресс-центр МВД республики.

По данным ведомства, накануне в Хатлонской области водитель машины "Фольксваген Пассат", 55-летний житель района Хамадони, потеряв контроль над управлением, допустил падение автомобиля с 96-метрового обрыва.

Водитель погиб на месте, но четверо пассажиров, в том числе один несовершеннолетний, получили лишь легкие ранения. После осмотра врачей они были отпущены домой, отметили в МВД.