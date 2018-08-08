Бориса Джонсона раскритиковали за сравнение женщин в никабах с почтовыми ящиками

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Члены британского правительства раскритиковали бывшего министра иностранных дел страны Бориса Джонсона за то, что он сравнил женщин, носящих мусульманский головной убор никаб, с почтовыми ящиками.

Так, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что экс-главе МИД необходимо извиниться за свои слова, поскольку они "очевидно были обидными".

"Я думаю, что нам всем необходимо быть осторожными в том, что мы говорим и в выражениях, которые мы используем", - отметила она в эфире британского телевидения. С премьером согласился министр Великобритании по делам Ближнего Востока и Северной Африки Алистер Берт.

Председатель Консервативной партии Великобритании Брэндон Льюс в свою очередь написал в твиттере, что лично попросил Джонсона извиниться за свои слова.

Первая женщина-мусульманка, вошедшая в состав правящего кабинета в Великобритании, Саида Варси в свою очередь написала, что "если извинений не последует, должно последовать наказание".

При этом источник, близко знакомый с Джонсоном, сообщил "Би-би-си", что бывший министр иностранных дел не намерен извиняться за свои слова.

Критика в адрес Джонсона посыпалась после того, как в The Daily Telegraph появилась написанная им статья. В ней бывший глава МИД писал, что не поддерживает запрет на ношение никаба или бурки - головных уборов, частично или полностью закрывающего лицо женщины. Однако Джонсон заявил, что считает "смехотворным" тот факт, что "кто-то хочет ходить по улицам, выглядя при этом как почтовый ящик".