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Белорусский СК подтвердил проведение новых обысков в редакциях СМИ

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии сообщил о новых обысках в редакциях белорусских СМИ в связи с "делом "БелТА".

"Сегодня проводятся следственные действия с участием должностных лиц редакционно-издательского учреждения "Культура и искусство", ООО "РиэлтБай", ООО "АйТиВи". Кроме того, по подозрению в совершении аналогичных противоправных деяний задержаны Алексей Жуков и Павел Быковский", - говорится в сообщении СК.

Накануне в связи с делом о несанкционированном доступе к информации агентства "БелТА" обыски прошли в офисах крупнейшего в республике новостного интернет-ресурса tut.by и информационного агентства БелаПАН.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, по делу на трое суток были задержаны главный редактор tut.by Марина Золотова, редакторы tut.by Анна Калтыгина, менеджер ленты новостей tut.by Галина Уласик и обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова.

Также сообщалось о допросе сотрудников tut.by Ульяны Бобоед, Дмитрия Бобрика и редактора БелаПАН Андрея Середы. Позднее они были отпущены.

Основатель tut.by Юрий Зиссер вечером во вторник заявил, что дело имеет политическую подоплеку, в среду владельца издания вызвали на допрос.

В свою очередь в МИД Белоруссии сообщили, что задержание сотрудников БелаПАН и tut.by "не лежит в политической плоскости и не имеет никакого отношения к вопросам свободы СМИ либо журналистской деятельности в стране".

В среду обыски в ряде редакций СМИ и задержания журналистов продолжились. В частности, прошел обыск в офисе белорусского ресурса о недвижимости realt.by, четверых его сотрудников увезли на допрос в СК, также были задержаны двое журналистов.

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Теги: Белоруссия, БелТА

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