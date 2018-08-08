Комитет Сената США попросил о встрече с Ассанжем в рамках "российского расследования"

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Комитет по разведке Сената США направил запрос юристам основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа о проведении закрытого интервью с ним в рамках расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы президента 2016 года, сообщает в среду WikiLeaks на своей странице в Twitter.

"Уважаемый господин Ассанж, как вам известно, комитет по разведке Сената проводит поддерживаемое двумя партиями расследование российского вмешательства в выборы в США 2016 года. В рамках этого расследования комитет запрашивает о проведении с вами закрытого интервью при участии членов комитета от обеих партий в подходящем месте и времени для обеих сторон", - говорится в письме от американских сенаторов, которое опубликовано в твиттере организации.

BREAKING: US Senate Intelligence Committee calls editor @JulianAssange to testify. Letter delivered via US embassy in London. WikiLeaks' legal team say they are "considering the offer but the conditions must conform to a high ethical standard". Also: https://t.co/pPf0GTjTlp pic.twitter.com/gQIUstbGbq — WikiLeaks (@wikileaks) 8 августа 2018 г.

В сообщении WikiLeaks отмечается, что письмо было доставлено через посольство США в Лондоне. Оно подписано сенаторами - республиканцем Ричардом Берром и демократом Марком Уорнером.

"Юридическая команда WikiLeaks заявила, что они рассматривают предложение, но процесс дачи свидетельских показаний должен соответствовать наивысшим этическим стандартам", - подчеркивается в нем.

Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году. Он не может покинуть его территорию, поскольку будет сразу задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году.

Выдачи Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных Госдепартамента.

В настоящее время в США проводятся несколько расследований, связанных с предполагаемым российским вмешательством в выборы президента США в 2016 году.