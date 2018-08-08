Палестинцы из сектора Газа выпустили восемь ракет в сторону Израиля

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Восемь ракет были запущены с территории сектора Газа в сторону Израиля, сообщает армия обороны Израиля в своем твиттере.
"После предыдущих сообщений касательно сирен, звуки которых были слышны в городе Сдерот и в региональном совете Шаар-ха-Негев, были зафиксированы запуски восьми реактивных снарядов из сектора Газа по Израилю. Система ПРО "Железный купол" перехватила две из них", - говорится в сообщении.
По данным издания Times of Israel, в Сдероте один израильтянин в возрасте 50 лет получил травмы от осколков стекла.
A short while ago, terrorists fired shots at civilians engaged in the construction of the barrier along the security fence near the northern Gaza Strip. An engineering vehicle was hit. pic.twitter.com/QT7wa2UIvV— IDF (@IDFSpokesperson) August 8, 2018