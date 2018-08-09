Украинский военный погиб под обстрелом однополчан, когда пытался перейти на сторону ДНР

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Украинский военный погиб под обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины, когда пытался перейти на сторону ополченцев, сообщил начальник пресс-службы Вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики Данил Безсонов.

"Вчера одним из украинских военнослужащих была предпринята мужественная попытка прекратить участие в операции оккупационных сил и перейти на нашу сторону. При его приближении к нашим позициям украинские войска открыли массированный огонь из минометов и стрелкового оружия", - сказал Безсонов на брифинге в четверг.

По его словам, после обстрела оказалось, что пытавшийся перейти на сторону ДНР военный погиб от ранений, полученных от разрыва мин. Его тело было доставлено на территорию республики.

"При себе у погибшего были штатное оружие и документы на имя рядового ВСУ Украинского Дмитрия Михайловича, 1979 года рождения, уроженца Донецкой области. Военнослужащий ВСУ заранее предупредил нас о своем переходе, однако ситуация изменилась и он вышел в другом месте и в другое время", - отметил Безсонов.