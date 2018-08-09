В Великобритании приветствовали планы США ввести новые санкции против РФ

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант положительно отреагировал в четверг на планы администрации США подготовить новые санкции в отношении России.

"Если мы хотим сделать так, чтобы химическое и биологическое оружие, включая нервнопаралитические вещества, не стало новой и ужасающей нормой XXI века, такие страны, как Россия, которые используют или поощряют их использование, должны знать, что за это придется расплачиваться", - написал он в твиттере.

"Спасибо, США, за то, что твердо поддерживаете нас в этом вопросе", - добавил он.

Ранее представитель канцелярии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что в Лондоне рады готовящимся новым санкциям Вашингтона в отношении России, связанным с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

"Соединенное Королевство приветствует новые меры, принятые нашим союзником - США", - заявил представитель премьер-министра.

"Уверенный международный ответ на использование химического оружия на улицах Солсбери ясно указывает России, что провокационное, безрассудное поведение не будет принято без сопротивления", - добавил он.

Ранее сообщалось, что США введут новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Согласно сообщению госдепартамента США, санкции вступят в силу "примерно 22 августа". В сообщении ведомства не уточнялось, какие именно ограничительные меры предусмотрены администрацией США.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.