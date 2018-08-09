Тело россиянина нашли в лесу на северо-востоке Таиланда

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Тело россиянина обнаружено в лесу на северо-востоке Таиланда в провинции Удонтхани, сообщает Matichon Online.

"В лесу в тайской провинции Удонтхани полиция нашла тело россиянина. Им оказался российский гражданин Владимир Фирсов, 1960 года рождения, из Салехарда. На шее и лодыжках мужчины были закреплены веревки. Предположительно, тело пролежало в лесу около двух недель", - пишет издание.

По данным издания, при погибшем находился российский паспорт, срок действия документа закончился в 2016 году, виза в Таиланд была просрочена несколько лет назад. Также в кармане находился ключ от арендованной комнаты на острове Самуи.

Продавец одного из магазинов рассказал полиции, что 31 июля к нему пришел иностранец, чтобы купить моток веревки, которая по цвету совпадает с той, что была на теле погибшего.

По предварительной версии, мужчина совершил самоубийство. Тело россиянина было отправлено на судмедэкспертизу для дальнейшего расследования.