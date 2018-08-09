Число жертв землетрясения в Индонезии выросло до 319 человек

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Число жертв землетрясения 6 августа в Индонезии, согласно последним официальным данным, возросло до 319 человек, сообщают в четверг западные СМИ.

Ранее власти сообщали о гибели не менее чем 160 человек. При этом в СМИ появлялась информация о 350 погибших.

6 августа на острове Ломбок в Индонезии прошло землетрясение магнитудой 6,9. В результате бедствия 150 тыс. человек были эвакуированы. С серьезными травмами к медикам обратились более 230 человек, около 70 тыс. остались без крыши над головой.

Между тем ранее в четверг в Индонезии было зарегистрировано новое землетрясение магнитудой 6,2. Его эпицентр располагался в районе острова Сумбава.