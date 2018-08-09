Миссия ООН доложила о пытках и убийствах гражданских лиц украинскими военными под Иловайском

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Мониторинговая миссия ООН по правам человека задокументировала факты убийства и пыток гражданских лиц во время событий под Иловайском (Донецкая обл.) украинскими военными в 2014 году, а также убийства и пыток украинских военнослужащих после того, как они сдались в плен.

"На основе согласованных сообщений мы установили факты убийств и пыток гражданских лиц и лиц hors de combat (выбывших из строя военнослужащих - ИФ), но это не имело массового или системного характера. Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине задокументировала убийство четырех гражданских лиц в Иловайске, два из этих убийств были совершены украинскими батальонами, когда жертвы находились под стражей. Двое человек были убиты дома, но нельзя однозначно сказать, кем", - рассказала глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер в ходе презентации в четверг в Киеве тематического доклада о событиях в Иловайске в августе 2014 года. По ее словам, пятый гражданский погиб от обстрела, находясь под стражей украинских батальонов.

Глава Мониторинговой миссии ООН сообщила: "На сегодняшний день мы задокументировали случаи 13 человек, которые подвергались пыткам и жестокому обращению со стороны украинских батальонов в Иловайске и окружающих селах". Фрейзер уточнила, что пытки применялись, так как "жертв подозревали в том, что они были или членами вооруженных групп, или были с ними связаны другим образом". Также миссия задокументировала "случаи убийств и пыток украинских военнослужащих добровольцев hors de combat".

Глава Мониторинговой миссии ООН рассказала, что 29 августа 2014 года украинские силы начали отступление из Иловайска, после чего выходящие из населенного пункта колонны украинских сил попали под интенсивный обстрел. "Сотни украинских военнослужащих были убиты и ранены. Большинство военнослужащих, с которыми были проведены интервью офисом ООН по правам человека, утверждали, что на них напали и захватили солдаты РФ. Мы получили информацию об убийстве трех украинских военнослужащих после того, как они сдались 29 августа", - сообщила Фрейзер, добавив, что задокументирован случай исчезновения военного врача, который, вероятно, погиб. Кроме этого, как минимум четверо раненных украинских военнослужащих погибли из-за отсутствия адекватной медицинской помощи.

Также она рассказала, что 31 августа и 1 сентября около 300 захваченных в плен украинских военнослужащих и добровольцев были доставлены в три места содержания, где "условия содержания под стражей были нечеловеческими и унижающими человеческое достоинство". "В ходе допросов военнослужащих и добровольцев пытали с целью получения информации... или для того, чтобы вынудить их приобщиться к вооруженным группам", - проинформировала Фрейзер.

"Мы приветствуем расследование Генеральной прокуратурой Украины случаев пыток и жестокого обращения с захваченными украинскими военнослужащими и добровольцами со стороны вооруженных групп, однако большинство нарушений прав человека, вероятно, совершенных украинским силами против гражданского населения, не расследуется", - отметила при этом глава Миссии.

Также Фрейзер рассказала, что миссия сразу после этих событий не смогла получить доступ к Иловайску из-за проблем с обеспечением безопасности, но впоследствии команды миссии смогли попасть в этот населенный пункт и окружающие его поселки для проведения интервью с очевидцами событий. "У нас был прямой контакт с людьми, которые проживали в то время в Иловайске и, по меньшей мере, 80 интервью было проведено и верифицировано", - уточнила она.