Арабская коалиция назвала легитимными действия, приведшие к удару по автобусу с детьми в Йемене

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция после появления информации об авиаударе в Йемене по автобусу с гражданскими лицами обнародовала заявление в защиту своих действий, сообщают в четверг западные СМИ.

В заявлении говорится, что этот удар являлся "легитимной военной акцией", предпринятой в ответ на пуск повстанцами-хуситами баллистической ракеты по городу Джизан в Саудовской Аравии. ПВО Саудовской Аравии перехватили ракету, однако падение ее обломков привело к гибели одного человека.

Ранее западные СМИ сообщали со ссылкой на Международный комитет Красного Креста и свидетелей на местах, что десятки человек погибли и получили ранения в результате авиаудара в провинции Саада на севере Йемена. Под авиаудар попал автобус, в котором находились дети.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам. Арабская коалиция, сформированная в 2015 году под руководством Саудовской Аравии, поддерживает правительственные силы Йемена.