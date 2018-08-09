СК Белоруссии отпустил редактора tut.by, задержанную ранее по "делу БелТА"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии отпускает редактора tut.by Галину Уласик, задержанную по так называемому "делу БелТА" после двух суток нахождения в изоляторе временного содержания на Окрестина.

"Около часа дня стало известно, что Галину Уласик отпускают после допроса в Следственном комитете. Об этом сообщила дочь Галины со ссылкой на адвоката Андрея Санковича", - проинформировал портал tut.by.

Во вторник, 7 августа, в связи с делом о несанкционированном доступе к информации агентства "БелТА" в офисах крупнейшего в республике новостного интернет-ресурса tut.by и информационного агентства БелаПАН прошли обыски.

По информации Следственного комитета, уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса Белоруссии (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда) возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД. Санкция данной статьи предусматривает штраф, или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или арест, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, по делу на трое суток были задержаны главный редактор tut.by Марина Золотова, редактор tut.by Анна Калтыгина, менеджер ленты новостей tut.by Галина Уласик и обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова. Также сообщалось о задержаниях для допроса сотрудников tut.by Ульяны Бобоед, Дмитрия Бобрика и редактора БелаПАН Андрея Середы. Позднее они были отпущены.

Зиссер вечером во вторник заявил, что дело имеет политическую подоплеку. В свою очередь в МИД Белоруссии заявили, что задержание сотрудников БелаПАН и tut.by "не лежит в политической плоскости и не имеет никакого отношения к вопросам свободы СМИ либо журналистской деятельности в стране".

В среду обыски в редакциях СМИ и задержания журналистов продолжились. Информацию об этом подтвердил Следственный комитет. В частности, прошел обыск в редакции газеты "Культура" (редакционно-издательское учреждение "Культура и искусство"), офисе белорусского портала о недвижимости realt.by (ООО "РиэлтБай"), ООО "АйТиВи". Также были задержаны журналисты Алексей Жуков и Павел Быковский.

В четверг стало известно о задержании главного редактора БелаПАН Ирины Левшиной.

В Евросоюзе, Совете Европы, ОБСЕ, а также в посольстве США в Белоруссии выразили озабоченность в связи с "делом БелТА".