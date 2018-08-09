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СК Белоруссии освободил еще одного редактора tut.by

Есть обновление от 17:08

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии отпустил еще одного редактора издания tut.by - Анну Калтыгину, задержанную по так называемому "делу БелТА", после двух суток пребывания в изоляторе временного содержания.

"Отпустили Анну Калтыгину", - написал основатель tut.by Юрий Зиссер в фейсбуке.

Ранее в четверг из изолятора была выпущена сотрудник портала Галина Уласик.

Во вторник, 7 августа, в связи с делом о несанкционированном доступе к информации агентства "БелТА" в офисах крупнейшего в республике новостного интернет-ресурса tut.by и информационного агентства БелаПАН прошли обыски. По информации Следственного комитета, уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса Белоруссии (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда) возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, по делу на трое суток были задержаны главный редактор tut.by Марина Золотова, редактор tut.by Анна Калтыгина, менеджер ленты новостей tut.by Галина Уласик и обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова. Также сообщалось о задержаниях для допроса сотрудников tut.by Ульяны Бобоед, Дмитрия Бобрика и редактора БелаПАН Андрея Середы. Позднее они были отпущены.

В среду обыски в редакциях СМИ и задержания журналистов продолжились. Информацию об этом подтвердил Следственный комитет. В частности, прошел обыск в редакции газеты "Культура" (редакционно-издательское учреждение "Культура и искусство"), офисе белорусского портала о недвижимости realt.by (ООО "РиэлтБай"), ООО "АйТиВи". Также были задержаны журналисты Алексей Жуков и Павел Быковский.

В четверг стало известно о задержании главного редактора БелаПАН Ирины Левшиной.

В Евросоюзе, Совете Европы, ОБСЕ, а также в посольстве США в Белоруссии выразили озабоченность в связи с "делом БелТА".

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Теги: Белоруссия, tut.by, БелаПАН, БелТА

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