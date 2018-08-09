Жертвами авиаудара саудовской коалиции в Йемене стали 29 детей

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Авиаудар саудовской коалиции по автобусу на севере Йемена унес жизни по меньшей мере 43 человек, ранения получили 63 человека, сообщает в четверг агентство АР со ссылкой на департамент здравоохранения, находящийся под управлением повстанцев-хуситов.

В свою очередь Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщает, что в результате удара по автобусу в йеменской провинции Саада погибли 29 детей младше 15-ти лет, ранения получили 48 человек, в том числе 30 детей.

В коалиции в свою очередь заявили, что авиаудар был нацелен на повстанцев-хуситов, которые ранее запустили ракету в сторону Саудовской Аравии. Там также назвали свои действия легитимными.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам. Арабская коалиция, сформированная в 2015 году под руководством Саудовской Аравии, поддерживает правительственные силы Йемена.