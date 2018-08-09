Полиция оценила расходы на расследование атак в Солсбери и Эймсбери в 10 млн фунтов

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Расходы на работу полиции графства Уилтшир по инцидентам в Солсбери и Эймсбери могут достигнуть 10 млн фунтов стерлингов, сообщает в четверг издание Salisbury Journal.

Такую оценку дал представитель полиции Уилтшира и Суиндона Ангус Макферсон. В частности, в 7 млн фунтов обошлась работа полицейских из 40 других отделов полиции. Еще более 1,3 млн фунтов необходимо на то, чтобы заплатить за переработки полицейских Уилтшира, отметил Макферсон. На что потребовались остальные деньги, в тексте не уточняется.

Полицейским из Уилтшира, отмечает издание, из-за дополнительной нагрузки пришлось откладывать отпуска и работать в выходные.

По словам Макферсона, 347 тысяч фунтов стоили автомобили полиции, которые пришлось уничтожить в качестве меры предосторожности после инцидентов.

"Для нашей полиции оказаться в центре двух таких крупных инцидентов за такое короткое время - это что-то невероятное, и мы понесли значительные дополнительные расходы из-за масштабов расследования", - сказал Макферсон.

По его словам, правительство Великобритании уже пообещало выделить дополнительно 4,1 млн фунтов на покрытие затрат полиции Уилтшира из-за расследования отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

30 июня в городе Эймсбери мужчина и женщина были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери. Затем женщина скончалась.

Позднее британская полиция сообщила, что пара получила отравление якобы в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, в марте в Солсбери пострадали Скрипали. Ответственность за случай со Скрипалями британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.