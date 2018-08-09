Родители Мелании Трамп получили американское гражданство

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Родители супруги президента США Дональда Трампа, Мелании Трамп, стали гражданами США, сообщает в четверг агентство Associated Press.

По данным агентства, Виктор и Амалия Кнавс произнесли в четверг клятву верности США в Нью-Йорке. Они являются выходцами из Словении, однако долгое время имели статус постоянных жителей США.

Виктору Кнавсу 74 года, и он старше Дональда Трампа на два года, а жене Виктора Амалии - 73 года.

Мелания и Дональд Трамп обручились в 2004 году и поженились в 2005 году, а в 2006 году она стала гражданкой США.