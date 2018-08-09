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Власти Пуэрто-Рико оценили потери от урагана Мария в 1400 человек

По официальным данным, жертвами урагана стали 64 человека

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Администрация Пуэрто-Рико составила доклад для конгресса США, в котором оценила людские потери от урагана Мария осенью прошлого года. По этим данным, погибли не менее 1427 человек, хотя подтвержденное количество жертв составляет 64 человека, сообщило агентство Associated Press.

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Глава департамента общественной безопасности острова Эктор Пескера заявил, что новые данные отражают полную картину расследования, которое велось после урагана. При этом число погибших в докладе нельзя считать официальной информацией. Многие из погибших лишились жизни из-за последствий урагана Мария, после 20 сентября, на которое пришлись самые сильные порывы ветра. Люди умирали из-за отключения электроэнергии, селей и других причин.

Проверять результаты расследования будет конгрессмен Нидия Веласкес, родившаяся в Пуэрто-Рико. Она убеждена, что реальное количество погибших намного больше, чем указано в официальных подсчетах.

Последствия урагана "Мария"

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Пуэрто-Рико полностью лишился электроснабжения в результате удара урагана &quot;Мария&quot;, обрушившегося на остров наканунеПредставители властей призвали граждан не покидать укрытия и объявили о серьезных последствиях удара стихииИз-за урагана погиб по меньшей мере один житель Пуэрто-РикоНакануне ураган прошел по острову Доминика и заморской территории Франции - ГваделупеЖертвами стихии на Гваделупе стали два человека, а еще двое считаются пропавшими без вести Премьер-министр Доминики Рузвельт Скеррит заявил, что ураган &quot;Мария&quot; разрушил на острове &quot;все, что только можно купить за деньги&quot;
Пуэрто-Рико полностью лишился электроснабжения в результате удара урагана &quot;Мария&quot;, обрушившегося на остров накануне
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Теги: Пуэрто-Рико, США, ураган Мария

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