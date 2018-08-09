Власти Пуэрто-Рико оценили потери от урагана Мария в 1400 человек

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Администрация Пуэрто-Рико составила доклад для конгресса США, в котором оценила людские потери от урагана Мария осенью прошлого года. По этим данным, погибли не менее 1427 человек, хотя подтвержденное количество жертв составляет 64 человека, сообщило агентство Associated Press.

Глава департамента общественной безопасности острова Эктор Пескера заявил, что новые данные отражают полную картину расследования, которое велось после урагана. При этом число погибших в докладе нельзя считать официальной информацией. Многие из погибших лишились жизни из-за последствий урагана Мария, после 20 сентября, на которое пришлись самые сильные порывы ветра. Люди умирали из-за отключения электроэнергии, селей и других причин.

Проверять результаты расследования будет конгрессмен Нидия Веласкес, родившаяся в Пуэрто-Рико. Она убеждена, что реальное количество погибших намного больше, чем указано в официальных подсчетах.