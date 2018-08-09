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Главред tut.by отказалась комментировать причины задержания

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Главный редактор интернет-ресурса tut.by Марина Золотова, проходящая по "делу БелТА", отказалась комментировать причины своего задержания.

"Это я бы не хотела комментировать. Это большой стресс для большого количества людей. Опрометчивые суждения преждевременные и не нужны", - сказала Золотова. Она напомнила, что проходящие по делу журналисты дали подписку о неразглашении. Золотова сообщила, что чувствует себя хорошо, отметила, что в изоляторе и следственном комитете с задержанными сотрудниками СМИ обращались корректно, и поблагодарила всех за поддержку.

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В четверг вечером Марина Золотова, а также редактор tut.by Анна Калтыгина, журналист tut.by Анна Ермаченок были освобождены после более чем двух суток задержания. Агентство tut.by вело прямую трансляцию их освобождения от здания СК. Первым здание комитета покинул журналист Алексей Жуков (бывший сотрудник газеты "Белорусы и рынок", возглавлял также журнал "Белорусское сельское хозяйство"), затем - сотрудники портала tut.by.

О судьбе задержанных главного редактора БелаПАН Ирины Левшиной и журналистки Татьяны Коровенковой, а также фрилансера Deutsche Welle Павла Быковского пока не известно.

Освобождение началось после официального сообщения СК о том, что проведен комплекс "неотложных следственных и иных процессуальных действий". Ранее в четверг из изолятора была выпущена сотрудник портала tut.by Галина Уласик.

Во вторник, 7 августа, в связи с делом о несанкционированном доступе к информации агентства "БелТА" в офисах крупнейшего в республике новостного интернет-ресурса tut.by и информационного агентства БелаПАН прошли обыски. По информации Следственного комитета, уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса Беларуси (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда) возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, по делу на трое суток были задержаны главный редактор tut.by Марина Золотова, редактор tut.by Анна Калтыгина, менеджер ленты новостей tut.by Галина Уласик, корреспондент Анна Ермаченок и обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова. Также сообщалось о задержаниях для допроса сотрудников tut.by Ульяны Бобоед, Дмитрия Бобрика и редактора БелаПАН Андрея Середы. Позднее они были отпущены.

В среду обыски в ряде редакций СМИ и задержания журналистов продолжились. Информацию об этом подтвердил Следственный комитет. В частности, прошел обыск в редакции газеты "Культура" (редакционно-издательское учреждение "Культура и искусство"), офисе белорусского портала о недвижимости realt.by (ООО "РиэлтБай"), ООО "АйТиВи". Также были задержаны журналисты Жуков и Быковский.

В четверг стало известно о задержании главного редактора БелаПАН Левшиной.

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Теги: Белоруссия, БелТА, tut.by

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