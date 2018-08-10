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Посольство РФ сообщило о проблемах со здоровьем Бутиной в заключении

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Условия содержания арестованной в США гражданки РФ Марии Бутиной улучшились, однако из-за низкой температуры в камере у нее обострился хронический артрит, сообщает посольство РФ в Вашингтоне.

"В результате предпринятых демаршей условия содержания Марии улучшились. Ей разрешено пользоваться спортзалом, качественнее стал рацион. Наконец-то проведен стоматологический осмотр, назначено лечение. Вместе с тем из-за постоянно низкой температуры в камере у нее обострился хронический артрит. Её не выводят на прогулки на воздух", - говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.

В нем отмечается, что, по словам Бутиной, она получает письма от неравнодушных к ее судьбе людей, общается по телефону с родственниками, что помогает ей переносить стресс от пребывания в заключении.

"Она просила передать слова благодарности всем друзьям, которые позвонили ее родителям и поддержали их. Сейчас такое участие им крайне необходимо. Продолжим регулярно навещать соотечественницу и добиваться соблюдения ее законных прав и интересов", - заверяют в посольстве РФ в Вашингтоне.

Минюст США 16 июля предъявил обвинения 29-летней гражданке РФ Бутиной в "преступном сговоре" и работе в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".

Бутина в суде не признала предъявленных ей обвинений.

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Теги: Мария Бутина
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