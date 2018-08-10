Три южнокорейские компании заподозрили в нарушении санкций против КНДР

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Три южнокорейские компании могли закупать в Северной Корее уголь и чугун и через российский порт поставлять его в Южную Корею, сообщило в пятницу агентство "Ренхап", ссылаясь на таможенную службу страны.

Это является нарушением санкций против КНДР, введенных СБ ООН, отмечается в сообщении.

Так, три не названные компании с апреля по октябрь 2017 года закупали уголь и чугун у северокорейских поставщиков, затем доставляли грузы в один из российских портов, где мошенническим путем меняли страну происхождения товара, и впоследствии транспортировали его в Южную Корею.

Агентство, ссылаясь на "некоторые источники" пишет, что "российские порты являются транзитными узлами для незаконного экспорта угля Северной Кореей, что добавляет озабоченности в связи с проблемами в области реализации санкционных резолюций".